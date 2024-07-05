Ремонтные пломбы на ноутбуках в США признали незаконными

TechSpot: в США запретили мешающие ремонту пломбы на ноутбуках

Федеральная торговая комиссия (FTC) США запретила производителям устанавливать на ноутбуки защитные пломбы, мешающие ремонту. На это обратило внимание издание TechSpot.

Сотрудники FTC направили крупным производителям компьютеров и комплектующих — ASRock, Zotac и Gigabyte — письма, запрещающие препятствовать ремонту своих ПК. В том числе представители властей США заявили, что наклейки и пломбы, затрудняющие ремонт оборудования, считаются незаконными.

По словам журналистов TechSpot, речь идет о наклейках, на которых обычно написано, что «гарантия аннулируется при удалении». Наклейки и защитные пломбы размещаются таким образом, что мешают выполнять обслуживание и ремонт.

«Эти письма предупреждают компании о том, что ограничение права потребителей на ремонт нарушает закон», — заявил директор Бюро по защите прав потребителей FTC Сэмюэл Левин. По его словам, производителей уведомили о том, что они должны изменить свои правила поддержки клиентов.

Согласно отчету исследовательской группы US PIRG, американцы ежегодно тратят 40 миллиардов долларов из-за невозможности отремонтировать свои гаджеты. «Компании не хотят, чтобы вы меняли аккумулятор — они хотят, чтобы вы купили новый телефон», — заметила представитель фирмы iFixit Оливия Уэбб.

В конце июня стало известно, что корпорация Apple упростит процесс замены батареи iPhone. Благодаря новой конструкции аккумулятор будет «выскакивать» из корпуса.