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12:51, 5 июля 2024Экономика

Родители выгнали из дома 39-летнюю дочь после ссоры

В Балахне родители через суд выгнали 39-летнюю дочь из дома после ссоры

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Родители 39-летней жительницы Балахны Нижегородской области выгнали ее из дома после ссоры. Для этого они обратились в суд, сообщает пресс-служба регионального управления ГУФССП.

Причиной конфликта послужил отказ россиянки оплачивать коммунальные услуги и поддерживать отношения с родителями. Мать и отец обратились в суд, после чего женщину решили снять с регистрационного учета и выселить из квартиры. Россиянка самостоятельно покинула жилье в установленный срок, чтобы избежать принудительного выселения.

Ранее в Томске за долги арестовали 87 деревянных кошек местной жительницы. Россиянка задолжала кредитным организациям и предприятиям ЖКХ миллион рублей. Чтобы погасить часть долга, ей предложили продать кошек.

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      Александра Качан
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