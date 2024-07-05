Россиянин спасся от разъяренных медведей благодаря крикам прохожих и попал на видео

На Сахалине крики прохожих спасли мужчину от разъяренных медведей

В городе Оха на Сахалине на местного жителя напали разъяренные медведи, однако ему удалось спастись благодаря истошным крикам прохожих. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

На кадрах видно, как вечером 4 июля по дороге возле жилого многоквартирного дома пробегают три медведя, после чего слышны приглушенные звуки, похожие на лай. Примерно через две минуты кто-то начинает очень громко кричать, а в кадр выбегает мужчина, которого со спины на землю валит один из хищников. Однако сразу после этого дикие животные убегают.

Как пишет канал, нападение медведей произошло возле детских садов на улице Советской. По словам очевидцев, мужчина вышел из подъезда, когда был атакован животными. Сначала крика прохожих испугались медвежата, а затем вслед за ними побежала мать.

Еще одна местная жительница сообщила, что мужчина не пострадал. «[Медведица] повалила его. За ней ходят двое медвежат. Люди начали громко кричать и гудеть, чтобы отогнать ее. Это было страшно и ужасно», — рассказала россиянка.

Ранее похожий случай произошел в Башкирии. Там местный житель также криком отпугнул трех медведей, которые напали на него во время пробежки. По словам россиянина, он планировал убежать, но поняв, что хищники начнут его преследовать, решил отмахнуться от них веткой, из-за чего двое медвежат испугались и залезли на дерево. Затем он закричал, после чего медведица отошла, и животные скрылись в лесу.