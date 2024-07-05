Россиянин в отделении полиции ударил кулаком по лицу росгвардейца и попал под суд

В Калужской области перед судом предстанет мужчина, ударивший росгвардейца

В Калужской области за нападение на правоохранителя перед судом предстанет местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяется статья 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По версии следствия, он нарушил общественный порядок и был помещен в комнату досмотра задержанных в отделении полиции. Там мужчина ударил кулаком по лицу сотрудника Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Амурской области россиянина осудили на пять лет за истязание матери и нападение на полицейского.