Россиянин забил до смерти приятеля и получил девять лет колонии

В Ростовской области осудили на девять лет мужчину, забившего до смерти приятеля

В Ростовской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 32-летнего местного жителя, забившего до смерти знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в октябре 2023 года осужденный в доме в поселке Водопадном Аксайского района поссорился с приятелем. Он стал избивать его руками по голове и телу. Потерпевшего не удалось спасти.

Ранее стало известно, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника.