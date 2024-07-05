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20:06, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти приятеля и получил девять лет колонии

В Ростовской области осудили на девять лет мужчину, забившего до смерти приятеля

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 32-летнего местного жителя, забившего до смерти знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в октябре 2023 года осужденный в доме в поселке Водопадном Аксайского района поссорился с приятелем. Он стал избивать его руками по голове и телу. Потерпевшего не удалось спасти.

Ранее стало известно, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника.

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      Екатерина Кашурникова
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