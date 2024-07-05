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19:04, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти знакомого за громкие разговоры во сне

В Кузбассе осудили на пять лет мужчину, убившего приятеля за разговоры во сне

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кемеровской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, забившего до смерти знакомого за громкие разговоры во сне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Кемеровском районном суде.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, компания приятелей выпивала. В какой-то момент осужденный услышал, что уснувший товарищ начал говорить во сне, используя нецензурную брань. Это не понравилось фигуранту, так как спящий мужчина мешал товарищам общаться между собой. Сонные разговоры усиливались, тогда россиянин разозлился, подбежал к потерпевшему и сильно его избил. Скорая помощь забрала пострадавшего, но спасти его не удалось.

Осужденный заявил, что сожалеет о произошедшем.

Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит дело в отношении женщины, расправившейся с соседкой 16 лет назад.

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      Екатерина Кашурникова
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