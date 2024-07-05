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10:13, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянку осудят за совершенную 16 лет назад расправу над соседкой

В Москве будут судить женщину, задушившую 16 лет назад соседку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд рассмотрит дело женщины, расправившейся с соседкой 16 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 октября 2008 года обвиняемая в арендованной квартире на улице Трифоновская удушила шарфом свою соседку из-за неприязни. Она похитила ее мобильный телефон и сбежала. Долгое время установить личность подозревемой не получалось.

Но следователи и криминалисты столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с сотрудниками МВД проанализированы материалы уголовного дела, изучили собранные доказательства и дополнительно допросили свидетелей произошедшего. Правоохранители объявили россиянку в розыск и выяснили, что она была осуждена за аналогичное преступление в Ингушетии. Женщину доставили в Москву и поместили в СИЗО. Против нее возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 158 («Кража») УК РФ. Оно уже передано в суд.
 
Ранее стало известно, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника.

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      Екатерина Кашурникова
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