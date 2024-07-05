Россиянка побывала в Египте и рассказала о пугающем отдыхе

Российская туристка побывала в Египте и рассказала о пугающем отдыхе. Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что решила провести новогодние праздники в Хургаде. Россиянка остановилась в трехзвездочном отеле Zahabia Hotel & Beach Resort. «Особых ожиданий не было, потому что трезво понимала, что сама выбрала средненькую гостиницу за адекватную цену для новогодних праздников, — добавила она. — Однако Египет — это единственная страна, которая оставила у меня от путешествия негативный осадок».

Соотечественница отметила, что в гостинице было невкусное питание. «Сначала я думала, что это из-за того, что у нас не "суперлакшери" отель, но, пообщавшись в аэропорту с туристами, отдыхавшими в других отелях, даже пятизвездочных, поняла, что так практически везде», — пояснила она.

Более того, путешественница пожаловалась на плохо организованные экскурсии. «Но, если вы, как и я, мечтаете увидеть пирамиды, будьте готовы, что проведете в дороге времени больше, чем вне автобуса, — сообщила она. — В итоге на осмотр важнейшей достопримечательности нам дали 20 минут, потому что время посещения уже заканчивалось! Зато потом, в каком-то магазине масляных духов (обязательная остановка в программе) мы провели час».

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.

