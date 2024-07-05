Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:43, 5 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Египте и рассказала о пугающем отдыхе

Фото: Antonio Janeski / Unsplash

Российская туристка побывала в Египте и рассказала о пугающем отдыхе. Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что решила провести новогодние праздники в Хургаде. Россиянка остановилась в трехзвездочном отеле Zahabia Hotel & Beach Resort. «Особых ожиданий не было, потому что трезво понимала, что сама выбрала средненькую гостиницу за адекватную цену для новогодних праздников, — добавила она. — Однако Египет — это единственная страна, которая оставила у меня от путешествия негативный осадок».

Соотечественница отметила, что в гостинице было невкусное питание. «Сначала я думала, что это из-за того, что у нас не "суперлакшери" отель, но, пообщавшись в аэропорту с туристами, отдыхавшими в других отелях, даже пятизвездочных, поняла, что так практически везде», — пояснила она.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Более того, путешественница пожаловалась на плохо организованные экскурсии. «Но, если вы, как и я, мечтаете увидеть пирамиды, будьте готовы, что проведете в дороге времени больше, чем вне автобуса, — сообщила она. — В итоге на осмотр важнейшей достопримечательности нам дали 20 минут, потому что время посещения уже заканчивалось! Зато потом, в каком-то магазине масляных духов (обязательная остановка в программе) мы провели час».

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

      Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ

      Россиянин расправился с приятелем из-за конфликта и получил десять лет колонии

      В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ бежавших с позиций украинских солдат

      Лидер лейбористов Британии выступил с обещанием

      Курс биткоина рухнул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше