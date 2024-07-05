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15:27, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянка устала от шума и пообещала взорвать строящийся дом

В Москве уставшая от шума стройки россиянка пообещала устроить взрыв

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве в отношении 57-летней россиянки возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным издания, жительница московского района Свиблово устала от шума со стройплощадки, где по программе реновации возводят новый дом и решила напугать строителей. Она позвонила в экстренные службы и сообщила, что планирует найти людей, которые согласятся устроить взрыв строящегося дома на улице Нансена.

Согласно инструкции полицейские с кинологами обследовались местность, но следов взрывчатки не обнаружили.

26 марта сообщалось, что суд на два месяца арестовал студента Александра Козлова, который обвиняется в ложном сообщении о минировании торгово-развлекательного комплекса «Лондон Молл» на востоке Санкт-Петербурга.

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      Владимир Седов
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