Россиянкам назвали способ визуально улучшить лицо с помощью серег

Стилист Алена Ли: круглую форму лица визуально улучшат каплевидные серьги

Стилистка Алена Ли назвала россиянкам способ визуально улучшить внешность с помощью серег. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам эксперта, эталонной считается овальная форма лица, которую можно попытаться зрительно создать посредством указанных украшений. Так, обладательницам формы «перевернутый треугольник» — с широким лбом и заостренным подбородком — она порекомендовала выбирать удлиненные серьги, расширяющиеся книзу.

В то же время женщинам с круглым лицом подойдут ювелирные изделия с мягкими формами, например каплевидные, и создающие вытянутую линию, например на удлиненной цепочке.

«Девушки с лицом ближе к квадратной или прямоугольной форме, с широким лбом и подбородком, тоже могут выбрать вытянутые серьги мягкой или изогнутой формы. Также им пойдут пусеты с крупным камнем», — отметила стилист.

В свою очередь, треугольную форму — с широким подбородком и небольшим лбом — помогут скорректировать удлиненные серьги мягкой формы, спускающиеся ниже линии подбородка. Среди них — цепочки и миниатюрные пусеты, пояснила специалистка.

В июне бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала способы стать визуально стройнее с помощью стрижки.