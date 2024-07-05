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16:18, 5 июля 2024Ценности

Российская блогерша показала подаренный ей браслет за сотни тысяч рублей

Милана Некрасова показала подаренный ей браслет Cartier за 817 тысяч рублей

Скриншот: @milana_nekrasova_

Российская блогерша Милана Некрасова показала подаренный ей браслет за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 15-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала открытый красный футляр, в котором лежало ювелирное изделие французского бренда Cartier. На официальном сайте марки стоимость данного украшения из белого золота составляет 8550 евро (примерно 817 тысяч рублей).

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«Вот такой вайб, ребят. Подарок», — подписала пост знаменитость. При этом раскрывать личность дарителя она не стала.

В январе Милана Некрасова лишилась джинсов за 130 тысяч рублей во время отдыха на яхте в Дубае.

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      Карина Черных
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