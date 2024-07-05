Российская блогерша показала подаренный ей браслет за сотни тысяч рублей

Милана Некрасова показала подаренный ей браслет Cartier за 817 тысяч рублей

Российская блогерша Милана Некрасова показала подаренный ей браслет за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 15-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала открытый красный футляр, в котором лежало ювелирное изделие французского бренда Cartier. На официальном сайте марки стоимость данного украшения из белого золота составляет 8550 евро (примерно 817 тысяч рублей).

«Вот такой вайб, ребят. Подарок», — подписала пост знаменитость. При этом раскрывать личность дарителя она не стала.

В январе Милана Некрасова лишилась джинсов за 130 тысяч рублей во время отдыха на яхте в Дубае.