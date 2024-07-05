Российские следователи завели дело после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Петренко: СКР завел дело о терроризме после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Российские следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в результате преступных действий пострадали несколько человек, в том числе двое детей. Шестилетняя девочка получила ранения, врачам в больнице спасти ее не удалось. Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления лиц из числа ВСУ, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов.

5 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Приморско-Ахтарск на Кубани.