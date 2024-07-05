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15:50, 5 июля 2024Россия

Российский чиновник получил смертельную травму при заготовке дров для бойцов СВО

Курский чиновник получил травму во время работ для нужд СВО, его не спасли

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Врио главы Советского района Курской области Сергей Белых получил смертельную травму при выполнении работ в интересах специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Чиновник участвовал в заготовке дров для бойцов СВО. Его придавило срубленное дерево, пояснил врио губернатора.

Пострадавшего доставили в районную больницу, однако медики не смогли спасти Белых. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича», — написал Смирнов.

Ранее в Белгородской области чиновник получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавшим оказался сотрудник администрации города Грайворона Максим Моисеев, который получил контузию.

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      Алан Босиков
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