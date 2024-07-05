Российский чиновник получил смертельную травму при заготовке дров для бойцов СВО

Курский чиновник получил травму во время работ для нужд СВО, его не спасли

Врио главы Советского района Курской области Сергей Белых получил смертельную травму при выполнении работ в интересах специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Чиновник участвовал в заготовке дров для бойцов СВО. Его придавило срубленное дерево, пояснил врио губернатора.

Пострадавшего доставили в районную больницу, однако медики не смогли спасти Белых. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича», — написал Смирнов.

Ранее в Белгородской области чиновник получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавшим оказался сотрудник администрации города Грайворона Максим Моисеев, который получил контузию.