Российский чиновник получил смертельную травму при заготовке дров для бойцов СВО

Врио главы Советского района Курской области Сергей Белых получил смертельную травму при выполнении работ в интересах специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.
Чиновник участвовал в заготовке дров для бойцов СВО. Его придавило срубленное дерево, пояснил врио губернатора.
Пострадавшего доставили в районную больницу, однако медики не смогли спасти Белых. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича», — написал Смирнов.
Ранее в Белгородской области чиновник получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавшим оказался сотрудник администрации города Грайворона Максим Моисеев, который получил контузию.