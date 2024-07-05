Российский военный продлил себе отпуск ради общения с семьей и получил 3,5 года колонии

В Абакане военного осудили на 3,5 года за временное уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы военного Максима Петрова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 7 декабря 2023 года военнослужащий решли отдохнуть и провести время с семьей, поэтому он не вернулся в часть из отпуска. 27 декабря 2023 года Петрова задержали и доставили в военную комендатуру.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Максима Желдакова, уклонившегося от службы.