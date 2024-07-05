Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:18, 5 июля 2024Силовые структуры

Российский военный продлил себе отпуск ради общения с семьей и получил 3,5 года колонии

В Абакане военного осудили на 3,5 года за временное уклонение от службы

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы военного Максима Петрова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 7 декабря 2023 года военнослужащий решли отдохнуть и провести время с семьей, поэтому он не вернулся в часть из отпуска. 27 декабря 2023 года Петрова задержали и доставили в военную комендатуру.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Максима Желдакова, уклонившегося от службы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура захотела отобрать элитную недвижимость у экс-сотрудника СК. Ранее его обвинили во взяточничестве

      Украина за ночь выпустила по России полсотни беспилотников

      Во Франции назвали причину исчезновения Макрона

      Российский военный продлил себе отпуск ради общения с семьей и получил 3,5 года колонии

      Хакеры похитили данные о технологиях OpenAl

      Сунак подтвердил намерения покинуть пост премьера Великобритании

      Момент взрыва на Кубани во время ночной атаки ВСУ попал на видео

      Раскрыто поведение чернокожих наемников в городе ДНР

      Байден допустил абсурдную оговорку во время интервью

      56-летняя ведущая станцевала в бикини на камеру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше