Российский военный решил уклониться от службы и получил пять лет колонии

В Новосибирке военного осудили на пять лет за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Максима Желдакова, уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 13 июля 2023 года мужчина не пришел в воинскую часть, куда был временно прикомандирован. 4 января 2024 года сотрудники военной полиции задержали его дома и доставили в комендатуру.

Желдаков будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд вынес приговор путем полного сложения наказаний по приговорам и также оштрафовал военного на 220 тысяч рублей, лишив права два года управлять транспортными средствами.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режим военного Артыша Донгака, который самовольно продлил себе отпуск более чем на полгода.