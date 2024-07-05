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09:23, 5 июля 2024Экономика

В России начали увеличивать сборы за вывоз угля

«Ведомости»: операторы терминалов начали повышать тарифы на перевалку угля

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Операторы угольных терминалов в российских морских портах начали повышать тарифы на перевалку сырья несмотря на регулярные жалобы поставщиков о слишком дорогой логистике. Об этом со ссылкой на два источника, которые знакомы с актуальными ценами, пишут «Ведомости».

Ценовое агентство Argus подтвердило эту информацию, указав, что стоимость перевалки угля в порту Усть-Луга Ленинградской области выросла с 15,7 доллара за тонну до 16,5 доллара, а в порту Восточный Приморского края — с 20,2 доллара до 20,6.

Издание утверждает, что в июле повысить тарифы хочет ОТЭКО, управляющая терминалом в Тамани, и ряд других компаний. При этом один из его собеседников говорит, что стоимость перевалки в Тамани уже выросла с 18 до 20 долларов за тонну.

Источники называют происходящее контролируемой коррекцией, связанной с предыдущим искусственным занижением цен и невыполнением плана перевозок по железной дороге. В ОТЭКО рассказали, что в июне фактическая перевалка угля составила 1,4 миллиона тонн, а согласованный объем на июль составляет 2,36 миллиона тонн.

В начале года крупнейшие российские экспортеры объявили бойкот ОТЭКО из-за слишком высоких тарифов, достигавших 42 долларов за тонну. В апреле компания снизила ставку до 18 долларов, после чего до июля она оставалась неизменной, а поставки начали расти.

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Экспорт угля в России падает с начала года. На поставщиков давят как снижение мировых цен до минимума с 2021 года, так и непрекращающийся рост стоимости логистики. Угольщики неоднократно обращали внимание властей на то, что текущие тарифы приводят к низкой рентабельности поставок, так что иногда топливо продается в убыток. Больше всего они жаловались на высокие ставки аренды полувагонов, но перевалка в портах также выглядит для них слишком дорогой.

Вместе с тем эксперт по энергетике Кирилл Родионов напомнил, что операторы портов несут издержки из-за вложений в модернизацию мощностей и вынуждены учитывать риски падения перевалки из-за низкой пропускной способности железных дорог. Повышение тарифов для них является реакцией на неопределенность с объемами.

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