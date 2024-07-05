Шансы российских футболистов на выход из группы на Евро в случае участия в турнире оценили

Потанин: сборная России по футболу имела бы шанс выйти из группы на Евро

Сборная России по футболу могла бы рассчитывать на выход из группы на чемпионате Европы в Германии, если бы участвовала в турнире. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин, передает ТАСС.

По его оценке, сборная также имела бы «определенные шансы побороться на последующих стадиях» чемпионата.

Комментируя турнир, Потанин также отметил низкий уровень зрелищности Евро-2024. «Команды долго раскачиваются, демонстрируют мало красивого футбола, много брака, много сенсаций со знаком минус», — считает он. Однако президент «Норникеля» допустил, что на решающей стадии турнира ситуация может измениться.

Отвечая на вопрос о том, какую команду Евро-2024 можно выделить, Потанин назвал сборную Испании, которая, по его словам, «играет в яркий, атакующий футбол».

Ранее определились все четвертьфиналисты Евро-2024. 5 июля Германия сыграет против Испании, а команда Португалии против Франции. 6 июля на поле встретятся Англия и Швейцария, а также Турция и Нидерланды.

Чемпионат Европы — 2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии в десяти городах Германии. Сборная России по футболу пропускает турнир из-за санкций УЕФА.