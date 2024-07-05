Станцевавшую под российскую песню блогершу привлекли к ответственности на Украине

На Украине привлекли к ответственности танцевавшую под российскую песню блогершу

Блогершу-подростка, которая станцевала под российскую песню на площади Независимости в Киеве, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в действиях 16-летней девушки усмотрели признаки мелкого хулиганства, так как на площади находится мемориал памяти героев «Небесной сотни». Также уточняется, что блогерша приехала в столицу Украины из Харькова.

По данным других украинских изданий, ролик тиктокерши вызвал бурные возмущения. В комментариях под ним украинские пользователи массово отмечали аккаунт Национальной полиции страны.

Ранее сообщалось, что в Днепре полиция задержала мужчину, который слушал русскую музыку. Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Перед этим на Украине наказали родителей, чьи дети публично слушали песню «Наколочки» российской группы «Воровайки». В их отношении составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.