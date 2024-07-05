Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:16, 5 июля 2024Мир

Трамп предложил Байдену провести дебаты без правил

Дональд Трамп предложил Джо Байдену провести следующие дебаты без правил

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему главе Белого дома Джо Байдену провести дебаты без правил. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — заявил он.

По мнению политика, огромные рейтинги первых дебатов означают, что новый формат станет еще более успешным у зрителей. При этом выступление без модерации позволит Байдену подробнее ответить на острые вопросы и развеять все сомнения сопартийцев и избирателей в своих способностях, заявил Трамп. Также бывший президент США назвал такой формат отличным тестом для себя самого.

Ранее издание Politico сообщило о том, что выступление Байдена поставило его в худшее положение на выборах за весь 2024 год. Авторы материала добавили, что сейчас больше избирателей, «чем когда-либо, говорят, что у них сложилось неблагоприятное мнение об американском лидере».

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров. Какие проверки могут ждать российских туристов?

      В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу

      Россиянин описал поездку в Таджикистан фразой «муж может легально избить жену»

      В России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

      В России спрогнозировали сроки окончания СВО

      В Минобороны раскрыли принцип работы ракет Storm Shadow

      Донор спермы с тысячей детей объявил себя жертвой

      Популярный миф об абсолютно безопасном сексе развеяли

      Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Кубань

      Число сбитых украинских самолетов во время СВО раскрыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше