Трамп предложил Байдену провести дебаты без правил

Дональд Трамп предложил Джо Байдену провести следующие дебаты без правил

Бывший президент США Дональд Трамп предложил действующему главе Белого дома Джо Байдену провести дебаты без правил. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — заявил он.

По мнению политика, огромные рейтинги первых дебатов означают, что новый формат станет еще более успешным у зрителей. При этом выступление без модерации позволит Байдену подробнее ответить на острые вопросы и развеять все сомнения сопартийцев и избирателей в своих способностях, заявил Трамп. Также бывший президент США назвал такой формат отличным тестом для себя самого.

Ранее издание Politico сообщило о том, что выступление Байдена поставило его в худшее положение на выборах за весь 2024 год. Авторы материала добавили, что сейчас больше избирателей, «чем когда-либо, говорят, что у них сложилось неблагоприятное мнение об американском лидере».

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».