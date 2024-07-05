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13:27, 5 июля 2024Экономика

Названы самые угоняемые в России марки автомобилей

«Страховой дом ВСК»: чаще всего в России угоняют автомобили ВАЗ, Hyundai и Kia

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Количество угонов автомобилей в России за первые шесть месяцев 2024 года снизилось на 13 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, а лидерами среди производителей по этому показателю стал «АвтоВАЗ». Об этом со ссылкой на аналитические данные «Страхового дома ВСК» пишет Quto.

На компанию из Тольятти приходится 60 процентов хищений, лидером среди модельного ряда стала Vesta. Следом с большим отрывом идут Hyundai и Kia (по 13 процентов), хотя год назад Kia c результатом 31 процент занимала первое место, а японская Toyota (18 процентов) — второе.

Главной тенденцией стал рост числа угонов машин не по месту страхования — с 6 до 67 процентов. Чаще всего такое случается во время междугородних поездок, а самым опасным регионом стал Дагестан — на него пришлось 60 процентов подобных преступлений. Идущая следом за республикой Москва отстала в три раза.

Самым опасным месяцем стал март — 53 процента всех угонов, на втором месте находится апрель — 20 процентов. Машины юридических лиц по статистике крадут чаще — 67 процентов происшествий, что на восемь процентных пунктов выше, чем годом ранее.

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