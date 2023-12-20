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17:28, 20 декабря 2023Экономика

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самыми угоняемыми в 2023 году марками авто Hyundai и Kia

Фото: Unsplash

Самыми угоняемыми в России марками автомобилей в 2023 году стали Hyundai и Kia, сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные страховых компаний.

Как отметили в ВСК, на два этих бренда пришлась почти половина угонов (31 и 18 процентов соответственно). Также в список популярных у преступников в текущем году попала продукция «АвтоВАЗ» и Chery, а вот к Renault угонщики, наоборот, «потеряли интерес».

В компании назвали и конкретные модели, которые чаще всего угонялись в 2023-м. Возглавила этот своеобразный топ Hyundai Santa Fe (13 процентов), далее идут Kia K5 (11 процентов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8 процентов), а замыкает пятерку Lada Granta (7 процентов).

Ранее стало известно, что самым беспроблемным автомобилем в соотношении среднего количества ремонтов авто к нормированному пробегу признали в России Toyota Avensis. В тройку лидеров в 2023 году также попали Nissan Note и Honda Accord, а в целом модели японского автопрома заняли 70 процентов мест в составленном экспертами рейтинге надежности.

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      Дмитрий Воронин
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