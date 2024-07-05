Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ

Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ с долгом в 13,8 миллиарда долларов

Долг Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) вырос до 13,8 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные организации пишет РИА Новости.

Размер задолженности Киева увеличился после получения нового кредитного транша в объеме 2,2 миллиарда долларов. В результате страна стала вторым крупнейшим заемщиком фонда, сместив на третью позицию Египет с долгом в 13,6 миллиарда долларов.

Лидером по этому показателю на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на 57 миллиардов долларов. На сегодняшний день обязательства Аргентины составляют 41,7 миллиарда долларов, а суммарно на трех главных заемщиков МВФ приходится почти половина (46 процентов) всех кредитов фонда.

В число крупных должников входят также Эквадор (8,55 миллиарда долларов), Пакистан (8,4 миллиарда долларов), Ангола (3,9 миллиарда долларов), Колумбия (3,7 миллиарда), Кения (3,4 миллиарда), Кот-д'Ивуар (3 миллиарда) и Бангладеш (2,8 миллиарда).

Ранее киевский экономист Алексей Кущ выразил возмущение из-за отказа МВФ списать долги Украины. Он отметил, что в условиях «геополитического форс-мажора» Киев вынужден выполнять свои обязательства без исключений, при этом Гане в этом году спишут 30 процентов долгов. Экономист подчеркнул, что украинский Минфин «прозевал историческое окно возможностей» для списания долгов еще в 2022 году.