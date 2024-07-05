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03:53, 5 июля 2024Мир

В Британии на выборах определились первые победители в округах

Sky News: первые четыре мандата на выборах в Великобритании отошли лейбористам

Фото: Ludovic Marin / Reuters

По итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отошли лейбористам. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В трех из четырех округов второе место заняла молодая партия Reform UK. Лишь в одном — на втором месте правящая Консервативная партия. Явка по четырем округам составляет в среднем 55,1 процента.

Согласно данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что британские консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы. При этом у Москвы нет такой привычки.

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      Юлия Мискевич
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