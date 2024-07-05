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16:59, 5 июля 2024Мир

В Европе захотели ухода Байдена

Bloomberg: союзники США в ЕС желают ухода Байдена

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Союзники США в Европейском союзе (ЕС) желают ухода действующего американского лидера Джо Байдена и его отказа от участия в президентских выборах в пользу другого кандидата от Демократической партии. Об этом со ссылкой на европейских высокопоставленных чиновников сообщает Bloomberg.

«Посмотрев на дебаты Байдена на прошлой неделе, многие [европейские] чиновники стали к нему менее расположены», — пишет агентство.

Собеседники издания отметили, что помимо физического и ментального состояния Байдена, европейцев особенно смутила неспособность администрации американского лидера уладить разногласия с републиканцами в Конгрессе США ради своевременного предоставления помощи Украине.

Ранее стало известно, что спонсоры демократов в США готовятся к сбору сотен миллионов долларов для нового кандидата на замену Байдену.

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      Виктория Кондратьева
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