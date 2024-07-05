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17:24, 5 июля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о подвижках к переговорам по Украине

Песков заявил об отсутствии подвижек к переговорам по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Подвижки к переговорам по Украине отсутствуют. Так ответил на вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что пока не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается желание не идти на переговоры», — заявил Песков.

По его словам, на сегодняшний день не видно даже предпосылок для возобновления переговоров.

Ранее в Москве состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. По словам Орбана, его визит связан с продолжением «мирной миссии».

За несколько дней до этих переговоров, 2 июля, премьер-министр Венгрии впервые после начала специальной военной операции посетил Киев с необъявленным визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Елена Торубарова
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