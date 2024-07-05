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17:38, 5 июля 2024Мир

В Кремле рассказали о поздравлении Путиным нового премьера Британии

Песков: Путин едва ли поздравит нового премьера Британии Стармера
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Toby Melville / Reuters

Президент России Владимир Путин «едва ли» поздравит лидера Лейбористской партии Кира Стармера с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Великобритания до сих остается для России недружественной страной, поэтому едва ли Путин поздравит Стармера с победой на парламентских выборах», — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что российский лидер «открыт к контактам» с британским правительством, однако Лондон блокирует все инициативы по выстраиванию диалога.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он получил мандат на формирование кабмина от короля Карла III.

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      Дарья Устьянцева
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