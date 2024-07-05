В Кремле рассказали о поздравлении Путиным нового премьера Британии

Песков: Путин едва ли поздравит нового премьера Британии Стармера

Президент России Владимир Путин «едва ли» поздравит лидера Лейбористской партии Кира Стармера с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Великобритания до сих остается для России недружественной страной, поэтому едва ли Путин поздравит Стармера с победой на парламентских выборах», — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что российский лидер «открыт к контактам» с британским правительством, однако Лондон блокирует все инициативы по выстраиванию диалога.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он получил мандат на формирование кабмина от короля Карла III.