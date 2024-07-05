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18:18, 5 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили об отсутствии вреда нейтралитету со стороны НАТО

Глава МИД Молдавии Попшой: НАТО не нарушает нейтралитет страны, в отличие от РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

НАТО не нарушает нейтралитет Молдавии, в отличие от России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой в интервью TV8.

Глава МИД рассказал, что на протяжении 30 лет взаимодействия с НАТО альянс исходил из принципа уважения нейтралитета Молдавии. Министр подчеркнул, что страна будет оставаться нейтральной до соответствующего волеизъявления граждан.

По мнению Попшоя, единственным нарушителем нейтралитета Кишинева является Россия из-за присутствия контингента в Приднестровье. «Это и есть прямое нарушение нейтралитета», — добавил дипломат.

Ранее более половины опрошенных жителей Молдавии высказали недоверие НАТО в ходе опроса. Также с недоверием к Евросоюзу отнеслись 53 процента респондентов.

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      Юрий Леонов
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