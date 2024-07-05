АТОЛ: приготовление свекольника в 2024 года стало на 11 процентов дороже

В России подорожало приготовление традиционного летнего супа — свекольника. Об этом со ссылкой на данные аналитиков АТОЛ пишут «Известия».

Стоимость ингредиентов для этого блюда выросла по сравнению с прошлым годом на 11 процентов. Заметнее всего изменилась медианная цена на куриные яйца, упаковка (десяток) подорожала за год на 38 процентов, до 119 рублей. Значительно увеличились и расходы россиян на картофель, его медианная цена в июне 2024 года составила 56 рублей за килограмм (плюс 33 процента в годовом выражении).

Свекла в среднем стала дороже на 16 процентов (67 рублей за килограмм). При этом на ряд продуктов цены практически не изменились, подсчитали аналитики. Вареную колбасу в этом году, как и в прошлом, можно купить за 412 рублей, килограмм огурцов — за 196 рублей, а упаковка сметаны стоит в среднем 102 рубля.

Ранее стало известно, что продукты из базового набора для приготовления окрошки в России в среднем подорожали на десять процентов. Заметнее всего выросли цена за упаковку яиц — за год ее средняя стоимость увеличилась на 40 процентов, до 121 рубля в мае 2024 года.