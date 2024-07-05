Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 5 июля 2024Россия

В России захотели конфисковать имущество за организацию незаконной миграции

В Госдуме предложили конфисковать имущество за организацию незаконной миграции

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В России захотели конфисковать имущество за организацию незаконной миграции. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщают РИА Новости.

Сейчас за незаконный въезд в Россию, транзит и пребывание мигрантов в стране по решению суда лишают свободы на срок до семи лет. В июне предложение о конфискации имущества поддержало правительство.

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке к внесенному законопроекту.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подверг критике Государственную Думу на Петербургском международном юридическом форуме. Он заявил о необходимости изменить миграционную политику в стране и назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой».

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

      Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

      В Армении заявили о планах смены посла в России после его поездки в Белгород

      Директор госпитализированного певца Мазаева рассказала о его состоянии

      Стало известно о подарке кота с Даунинг-стрит в ботинок Сунаку на прощание

      В России захотели конфисковать имущество за организацию незаконной миграции

      В Киргизии обезвредили планировавшую захват власти группу

      «Лучшая модель 2023 года» снялась с обнаженной грудью

      В России раскрыли главную уязвимость ATACMS

      Китай пообещал ответить на европейские пошлины против электрокаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше