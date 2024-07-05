В Госдуме предложили конфисковать имущество за организацию незаконной миграции

В России захотели конфисковать имущество за организацию незаконной миграции. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщают РИА Новости.

Сейчас за незаконный въезд в Россию, транзит и пребывание мигрантов в стране по решению суда лишают свободы на срок до семи лет. В июне предложение о конфискации имущества поддержало правительство.

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — говорится в пояснительной записке к внесенному законопроекту.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подверг критике Государственную Думу на Петербургском международном юридическом форуме. Он заявил о необходимости изменить миграционную политику в стране и назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой».