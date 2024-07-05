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21:01, 5 июля 2024Россия

В Севастополе похоронили ставшую жертвой украинской атаки воспитательницу детсада

Воспитательницу детсада похоронили в Севастополе, она стала жертвой удара ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе похоронили воспитательницу детского сада Людмилу Харину, которая стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

День, когда по пляжу Учкуевка был нанесен удар, педагог планировала провести со своей семьей, рассказал губернатор. После атаки сына и мужа женщины перевезли в Москву, они получили тяжелые ранения. Воспитательницу спасти не удалось.

По словам Развожаева, Харина пользовалась любовью детей и уважением коллег. Недавно педагог заняла второе место в региональном этапе конкурса Воспитатель года России-2024. «Севастополь с вами! » — написал губернатор, обращаясь в семье женщины.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем, где отдыхало много людей. Пострадали 153 человека.

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      Алан Босиков
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