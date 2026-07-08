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16:43, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев поиронизировал над Украиной после продажи его квартиры в Киеве

Блогер Лебедев поиронизировал над Украиной после продажи его киевской квартиры на аукционе
Маргарита Щигарева

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев поиронизировал над законом на Украине, после того как его квартиру в Киеве продали на аукционе. Об этом он высказался в обзоре новостей, выпуск опубликован в «VK Видео».

Блогер счел ситуацию с продажей его недвижимости показательным примером того, как устроено украинское правосудие. Как заявил Лебедев, суд на Украине отобрал у него недвижимость «абсолютно по беспределу», не считаясь с тем, что речь идет о его частной собственности.

«Самое главное, что нужно знать о том, насколько закон торжествует на Украине — там нет ни одного юриста, ни одного адвоката, который готов был бы взяться за это дело даже ради шутки. (...) Вот так у них устроено», — сказал дизайнер.

О том, что недвижимость Лебедева в Киеве выставили на аукцион, стало известно 30 июня. Уточнялось, что речь идет о двух квартирах площадью 138,5 и 193,2 квадратного метра. Позднее сообщалось, что один из объектов за 301 тысячу долларов (почти 23,7 миллиона рублей) купил производитель беспилотных летательных аппаратов.

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