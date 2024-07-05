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10:49, 5 июля 2024Мир

В США заявили о невозможности НАТО опередить Россию в использовании ИИ в военных целях

Ставридис: НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опередить РФ в применении ИИ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Североатлантический альянс движется недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая быстро учится использовать искусственный интеллект (ИИ) в реальных конфликтах, в то время как НАТО ограничивается испытаниями и гипотезами. Об этом заявил адмирал ВМС США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает Bloomberg.

По его словам, рука об руку с кибервойной, конечно, идет надвигающаяся угроза применения искусственного интеллекта в военных целях.

«Со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя — от создания аватаров, которые могут консультировать командиров по тактике и стратегии, до систем вооружения, связывающих воедино беспилотные платформы наблюдения и атаки на суше, море и воздухе. НАТО движется недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая быстро учится в реальном конфликте, в то время как НАТО ограничивается испытаниями и гипотезами», — подчеркнул Ставридис.

Бывший главком Североатлантического альянса посоветовал блоку быстрее наращивать свои кибервозможности, потому что пока НАТО проигрывает гонку.

Ранее Ставридис дал оценку новому генеральному секретарю НАТО. Он отметил, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте способен справиться с вызовами, которые стоят перед военным блоком.

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      Виктория Кондратьева
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