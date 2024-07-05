Володин высказался о критике Госдумы Бастрыкиным

Володин о критике Госдумы Бастрыкиным: любое оскорбление — от слабости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о критике в адрес нижней палаты российского парламента со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На заседании Госдумы депутат Николай Коломейцев заявил, что российские спецслужбы должны следить за тем, чтобы носители гостайны не уезжали из России и не выдавали секретную информацию. В своей речи он косвенно упомянул высказывания Бастрыкина, назвавшего думу «государственной дурой». «Поэтому тут не только надо закон о статусе внести, а надо, чтобы спецслужбы не думу оскорбляли, а занимались своим прямым делом»,— сказал Коломейцев.

В ответ Володин заявил, что любое оскорбление — «от слабости и от отсутствия аргументов». «Сильный человек никогда не будет оскорблять. Вот вклад Государственной Думы, ее депутатов, в миграционную политику. Конкретный причем. Чтобы сюда приезжали люди образованные и ответственные. И относились бы к гражданам нашей страны с уважением. Это к словам, которые любят некоторые произносить»,— сказал председатель Госдумы.

Ранее глава комитета нижней палаты по контролю Олег Морозов сообщил, что в Госдуме запросили у СК предложения по изменению миграционного законодательства.

Работу Госдумы Александр Бастрыкин подверг критике на Петербургском международном юридическом форуме. Депутаты обратили внимание не только на содержание, но и на форму выступления главы СК, который назвал нижнюю палату «государственной дурой». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава СК оскорбил российский народ, представителями которого являются депутаты. Депутат Евгений Попов назвал высказывание Бастрыкина хамским и предложил ему представить изменения в миграционное законодательство.

