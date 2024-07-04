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13:32, 4 июля 2024Россия

В Госдуме запросили у СК предложения по совершенствованию миграционного законодательства

В Госдуме запросили у СК предложения по изменению миграционной политики
Олег Морозов

Олег Морозов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

В Госдуме запросили у Следственного комитета предложения по изменению миграционного законодательства. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты по контролю Олег Морозов, передает «Интерфакс».

Ранее глава СК Александр Бастрыкин отчитал депутатов за бездействие в совершенствовании миграционной политики.

В запросе депутаты просят представить соответствующие предложения в максимально короткие сроки, подчеркнул Морозов. После получения ответа в нижней палате определят сроки рассмотрения инициатив.

Работу Госдумы Бастрыкин подверг критике на Петербургском международном юридическом форуме. Депутаты обратили внимание не только на содержание, но и на форму выступления главы СК, который назвал нижнюю палату «государственной дурой». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава СК оскорбил российский народ, представителями которого являются депутаты. Депутат Евгений Попов назвал высказывание Бастрыкина хамским и предложил ему представить изменения в миграционное законодательство.

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      Алан Босиков
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