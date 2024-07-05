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23:28, 5 июля 2024Бывший СССР

Украина и Великобритания подпишут «беспрецедентное 100-летнее соглашение»

Офис Зеленского: Киев и Лондон подпишут беспрецедентное 100-летнее соглашение
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с новым британским премьером Киром Стармером подготовку «беспрецедентного 100-летнего соглашения» между Киевом и Лондоном, сообщил его офис в Telegram.

Премьер заверил главу Украины, что поддержка Киева останется неизменной. «Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией», — подчеркнул Зеленский.

Ранее эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что Зеленский пытается вовлечь Запад в прямой конфликт с Россией ради собственной выгоды. По его словам, попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт является для него единственной возможностью «не только выиграть, но и остаться президентом Украины».

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      Марина Совина
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