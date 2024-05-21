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12:26, 21 мая 2024Мир

В Британии обвинили Зеленского в попытке вовлечь Запад в конфликт с Россией

Меркурис: Зеленский пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией

Фото: Brendan Smialowski / AP

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь Запад в прямой конфликт с Россией ради собственной выгоды. В этом украинского лидера обвинил эксперт из Великобритании Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Совершенно очевидно, и за последние дни мы видим все больше и больше признаков этого, что Зеленский хочет напрямую вовлечь НАТО.(...) По сути, он говорит американцам: "Я хочу полной эскалации конфликта и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие"», — заявил Меркурис.

По словам эксперта, попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт является для него единственной возможностью «не только выиграть, но и остаться президентом Украины».

Меркурис добавил, что украинский лидер находится в рискованном положении после истечения его президентских полномочий и готов принимать отчаянные решения ради дальнейшего пребывания у власти.

Ранее в ООН сообщили, что организация продолжит официально считать Зеленского президентом Украины, несмотря на формальное истечение срока его полномочий.

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      Елизавета Мытарева
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