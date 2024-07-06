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00:03, 7 июля 2024Мир

Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюирующих Байдена журналистов

WSJ: Белый дом выдал список вопросов журналистам, интервьюирующим Байдена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Белый дом заранее подготовил вопросы для журналистов, которые брали интервью у президента США Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, по меньшей мере двое интервьюеров признались, что получили такой список. Речь идет о радиоведущей Андреа Лоуфул-Сандерс, а также о ее коллеге Эрле Ингрэме. Отмечается, что Байден беседовал с обоими уже после предвыборных дебатов с экс-главой страны Дональдом Трампом.

Лоуфул-Сандерс рассказала, что она получила перечень из восьми вопросов, которые ей предложили задать президенту. По ее словам, она согласилась на это при условии, что будет задавать свои уточняющие вопросы.

Предвыборный штаб политика, комментируя ситуацию, сообщил, что «не ставит условия по использованию данных вопросов». «Ведущие всегда могут задать вопрос, который, как они думают, наилучшим образом проинформирует их слушателей», — говорится в заявлении.

Ранее Байден объяснил свой провал на дебатах отсутствием сил. По словам политика, он «не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки».

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      Марина Совина
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