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12:36, 6 июля 2024Россия

Дроны ВСУ атаковали гражданские объекты в российском регионе

Богомаз: в поселке Белая Березка Брянской области ВСУ атаковали два домовладения

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«В результате террористической атаки частично повреждены два домовладения», — написал глава Брянской области. Губернатор уточнил, что при атаке ВСУ на гражданские объекты никто не пострадал.

На место происшествия были направлены оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля беспилотники ВСУ атаковали три района в Краснодарском крае. В Ейске вышка сотовой связи получила незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого дрона. Также атака украинских беспилотников была отражена в станицах Павловская и Ленинградская.

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      Екатерина Грищенко
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