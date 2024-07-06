Дроны ВСУ атаковали гражданские объекты в российском регионе

Богомаз: в поселке Белая Березка Брянской области ВСУ атаковали два домовладения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«В результате террористической атаки частично повреждены два домовладения», — написал глава Брянской области. Губернатор уточнил, что при атаке ВСУ на гражданские объекты никто не пострадал.

На место происшествия были направлены оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля беспилотники ВСУ атаковали три района в Краснодарском крае. В Ейске вышка сотовой связи получила незначительные повреждения в результате падения обломков сбитого дрона. Также атака украинских беспилотников была отражена в станицах Павловская и Ленинградская.