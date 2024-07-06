Названа дата проведения армяно-американских военных учений

Армения и США проведут совместные военные учения с 15 по 24 июля

Армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024 пройдут на территории Армении с 15 по 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении в Telegram-канале.

В учениях примут участие миротворческие бригады Вооруженных сил Армении и сухопутные войска США национальной гвардии Канзаса.

Главной целью учений станет операция по стабилизации отношений между конфликтными сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель маневра — повышение боевой готовности армянского подразделения и обмен опытом управления и тактической коммуникации принимающих участие в международных миротворческих миссиях, подчеркнули в ведомстве.

1 апреля американские военные инструкторы прибыли в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества.

