Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:49, 6 июля 2024Экономика

Россиянам назвали способ увеличить размер пенсии

Солодовникова: россияне могут увеличить пенсию, временно не обращаясь за ней

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться с заявлением о выплатах сразу по достижению предельного возраста. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Она обратила внимание, что в пенсионном законодательстве предусмотрены повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка выплат позволит увеличить выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то изначальная сумма удвоится.

3 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что заморозка пенсионных накоплений с 2014 года является не решением, принятым в спешке, а ошибкой. Он подчеркнул, что на тот момент в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), все рассчитывали, что смогут работать с поступающими деньгами, туда уже приходили приличные суммы. «Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», — объяснил депутат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Министр обороны России приказом отменил сроки носки формы в зоне СВО. Когда теперь бойцам будут выдавать новую одежду?

      Эксперт раскрыл самый простой способ позвонить заблокировавшему вас абоненту

      Россиянам назвали способ увеличить размер пенсии

      Планирующие бомбы уничтожили позиции ВСУ в Часовом Яре

      В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

      Байден словами «был без сил» объяснил выступление на дебатах

      Во Франции назвали безумной реакцию главы Еврокомиссии на визит Орбана в Москву

      Байден назвал виновного в своем провале на дебатах

      Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной

      В Сербии заявили о своем праве выбирать друзей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше