Россиянам назвали способ увеличить размер пенсии

Солодовникова: россияне могут увеличить пенсию, временно не обращаясь за ней

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться с заявлением о выплатах сразу по достижению предельного возраста. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Она обратила внимание, что в пенсионном законодательстве предусмотрены повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка выплат позволит увеличить выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то изначальная сумма удвоится.

3 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что заморозка пенсионных накоплений с 2014 года является не решением, принятым в спешке, а ошибкой. Он подчеркнул, что на тот момент в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), все рассчитывали, что смогут работать с поступающими деньгами, туда уже приходили приличные суммы. «Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», — объяснил депутат.