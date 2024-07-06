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07:27, 6 июля 2024Россия

Российские военные сбили из комплекса «Оса» дрон «Лелека» и уникальное ночное крыло ВСУ

Десантники сбили из ЗРК «Оса» БПЛА ВСУ «Лелека» и уникальное ночное крыло

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские десантники группировки «Днепр» сбили за сутки из зенитно-ракетного комплекса «Оса» разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лелека-100» и уникальное ночное летающее крыло. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета ЗРК с позывным Гром.

Он назвал разведывательный беспилотник важной целью, поскольку противник ведет интенсивную разведку, а расчеты противовоздушной обороны (ПВО) срывает эти мероприятия.

«Мы мешаем противнику осуществлять эту очень важную деятельность. Сбиваем такого рода летательные аппараты, как "Лелека-100"», — добавил военнослужащий.

Гром добавил, что практический каждая цель для российского ПВО в зоне проведения спецоперации уникальна. По его словам, военные производили ночные пуски, первой ракетой они промахнулись, а второй сбили крыло «кастомной» сборки, предназначенное для разведки и оборудованное ночным и тепловым видением.

В полевых условиях с помощью машины заряжания расчет ЗРК «Оса» установил зенитные ракеты и выдвинулся на место развертывания в Херсонской области. После успешного поражения целей военнослужащие сменили место нахождения, чтобы не попасть под удар противника.

Ранее российские штурмовики рассказали, как освобождалось село Очеретино на авдеевском направлении. Им удалось незаметно зайти в промзону и взять врасплох первых украинских бойцов, которые сдались в плен, сообщили военные.

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      Марина Совина
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