Российские военные сбили из комплекса «Оса» дрон «Лелека» и уникальное ночное крыло ВСУ

Десантники сбили из ЗРК «Оса» БПЛА ВСУ «Лелека» и уникальное ночное крыло

Российские десантники группировки «Днепр» сбили за сутки из зенитно-ракетного комплекса «Оса» разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лелека-100» и уникальное ночное летающее крыло. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета ЗРК с позывным Гром.

Он назвал разведывательный беспилотник важной целью, поскольку противник ведет интенсивную разведку, а расчеты противовоздушной обороны (ПВО) срывает эти мероприятия.

«Мы мешаем противнику осуществлять эту очень важную деятельность. Сбиваем такого рода летательные аппараты, как "Лелека-100"», — добавил военнослужащий.

Гром добавил, что практический каждая цель для российского ПВО в зоне проведения спецоперации уникальна. По его словам, военные производили ночные пуски, первой ракетой они промахнулись, а второй сбили крыло «кастомной» сборки, предназначенное для разведки и оборудованное ночным и тепловым видением.

В полевых условиях с помощью машины заряжания расчет ЗРК «Оса» установил зенитные ракеты и выдвинулся на место развертывания в Херсонской области. После успешного поражения целей военнослужащие сменили место нахождения, чтобы не попасть под удар противника.

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