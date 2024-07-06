Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:09, 6 июля 2024Бывший СССР

Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино

Штурмовики ВС РФ рассказали об освобождении Очеретино на авдеевском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские штурмовики рассказали, как освобождалось село Очеретино на авдеевском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Им удалось незаметно зайти в промзону и взять врасплох первых украинских бойцов, которые сдались в плен, сообщили военные. «Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу», — подчеркнули в министерстве.

Как уточнили в Вооруженных силах (ВС) РФ, от неожиданного появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен.

Ранее боец ВСУ заявил о применении ВС России в районе Очеретино дронов с нестандартными частотами 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких БПЛА ставят под угрозу перемещения ВСУ в этом районе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нападение было подлым, из-за угла». Глава Дагестана объяснил большое число жертв среди полицейских в день теракта

      Байден заявил о наличии возможности «противостоять Путину» и сдерживать Китай

      Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино

      Ле Пен раскритиковала политические высказывания футболиста Мбаппе о результатах выборов

      Предсказано развитие отношений России и Великобритании при новом премьере

      В Финляндии столкнулись с угрозой дефицита древесины

      Байден пообещал выйти из гонки в случае божественного вмешательства

      Байден признал наличие «планов преемственности»

      Полиция запретила провести в Греции семейный парад Family pride

      Экс-кандидат в президенты США назвал сроки замены Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше