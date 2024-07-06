Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино

Штурмовики ВС РФ рассказали об освобождении Очеретино на авдеевском направлении

Российские штурмовики рассказали, как освобождалось село Очеретино на авдеевском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Им удалось незаметно зайти в промзону и взять врасплох первых украинских бойцов, которые сдались в плен, сообщили военные. «Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу», — подчеркнули в министерстве.

Как уточнили в Вооруженных силах (ВС) РФ, от неожиданного появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен.

Ранее боец ВСУ заявил о применении ВС России в районе Очеретино дронов с нестандартными частотами 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких БПЛА ставят под угрозу перемещения ВСУ в этом районе.