Минобороны России: поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива ВСУ

За прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 июля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, российским военным удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Кроме того, на двух военных аэродромах поражены склад авиационных средств поражения и стоянка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.

Ранее сообщалось, что российские расчеты противовоздушной обороны сбили за сутки четыре ракеты, 55 БПЛА, одну управляемую авиационную бомбу и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ.