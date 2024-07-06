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13:58, 6 июля 2024Россия

Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива ВСУ

Минобороны России: поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 июля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, российским военным удалось уничтожить радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Кроме того, на двух военных аэродромах поражены склад авиационных средств поражения и стоянка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.

Ранее сообщалось, что российские расчеты противовоздушной обороны сбили за сутки четыре ракеты, 55 БПЛА, одну управляемую авиационную бомбу и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ.

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      Игорь Дмитров
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