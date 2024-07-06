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13:38, 6 июля 2024Россия

Российские расчеты ПВО сбили четыре ракеты и 55 беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны России: силы ПВО сбили четыре ракеты и 55 беспилотников ВСУ за сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки четыре ракеты и 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что среди сбытых три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Кроме того, за сутки российские расчеты ПВО сбили одну французскую управляемую авиационную бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее 6 июля сообщалось, что российские десантники группировки «Днепр» сбили за сутки из зенитно-ракетного комплекса «Оса» разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» и уникальное летающее крыло «кастомной» сборки, предназначенное для разведки и оборудованное ночным и тепловым видением.

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      Игорь Дмитров
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