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03:08, 6 июля 2024Россия

В Госдуме рассказали о мошеннических колл-центрах на Украине

Депутат Немкин: на Украине работают более тысячи мошеннических колл-центров

Фото: Pixabay

На Украине работают более тысячи мошеннических колл-центров, атакующих россиян. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он отметил, что подобные организации находятся в юрисдикции другого государства, поэтому Москва не может повлиять на их закрытие.

«Каждый день из каждого такого "офиса" совершается в среднем до десяти тысяч звонков, а планы "заработка" превышают сотни тысяч долларов. Притом появились такие "колл-центры" далеко не в последние годы», — пояснил депутат.

Немкин добавил, что в Бердянске Запорожской области базировался один из старейших колл-центров, который работал не одно десятилетие. В 2022 году сотрудники Росгвардии обнаружили там пустующее помещение с компьютерной техникой. Анализ хранящейся там информации позволил выяснить структуру организации, каналы получения данных о россиянах, сценарии разговора и технологии.

Депутат добавил, что от деятельности телефонных мошенников страдают также жители Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоязычных стран. В России в настоящее время прорабатывается комплекс мер, который позволит пресечь противоправную деятельность. В частности Роскомнадзор рассматривает возможность введения автоматической блокировки всех звонков из-за рубежа и запрет голосовых вызовов через те мессенджеры, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи.

Ранее ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения при оказании услуги IP-телефонии для борьбы с мошенниками.

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