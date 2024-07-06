В подполье рассказали об уничтожении склада ВСУ в Херсонской области

Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении склада ВСУ в селе Васильевка

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Украине селе Васильевка в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, склад уничтожен в результате удара в Снигиревском районе, нанесенного 4 июля. Сопротивление Снигиревского района, которое находится под временной оккупацией украинских войск, сообщило, что сгорел склад не только с боекомплектами, но и с беспилотниками.

Кроме того, сгорела вся команда операторов дронов, которой хвастались в ВСУ. Раненых в результате атаки нет. На данный момент известно о 14 украинских бойцах, которые не выжили.

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