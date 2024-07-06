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19:10, 6 июля 2024Мир

Во Франции заявили о несомненной победе России в украинском конфликте

Политолог Бонифас: президент России Путин уже побеждает в конфликте на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин уже побеждает в конфликте на Украине, тогда как ни одна страна не верит в успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité.

Эксперт отверг сомнения в победе РФ, отметив, что для Путина «ситуация немного проясняется», и Россия уже укрепляет свои позиции на поле боя. «И я уже давно говорю, что никто не верит в военную победу Украины, никто в действительности не верит, что она способна вернуть территории, потерянные с 2022 года, военным путем», — отметил он.

По мнению Бонифаса, на международной арене Россию также ждут успехи, если к власти в Европе и в США придут правые партии и Дональд Трамп. Политолог убежден, что победа лидера правой фракции «Национальное объединение» Жордана Барделла во Франции серьезно повлияет на политику Парижа в отношении Украины.

Ранее Паскаль Бонифас заявлял о геополитической победе России благодаря вакцине от коронавируса. По его словам, необходимость создания вакцины и проблемы с ее распределением из-за пандемии привели к появлению «вакцинной дипломатии».

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      Екатерина Подвигина
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