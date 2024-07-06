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02:15, 6 июля 2024Россия

Застрявшей в аэропорту Бангкока бывшей полицейской помогли вернуться домой

Baza: застрявшей в аэропорту Бангкока экс-полицейской помогли вернуться домой

Кадр: Telegram-канал Baza

Жительнице Краснодара и бывшему дознавателю УВД Юлии, которая застряла в аэропорту Бангкока, помогли вернуться домой. Об этом сообщает Baza.

Читатель Baza заметил пост, в котором говорилось, что женщина набрала кредитов и улетела в Таиланд после того, как ее уволили с работы за прогулы. Он же и оплатил ей билет в Москву. Юлия жила девять дней в аэропорту с просроченным паспортом.

Волонтеры, которых помогло найти издание, оплатили штраф за просроченную визу. Кроме того, ей купили телефон и сим-карту, так как Юлия не могла связаться с родными.

Пост про ситуацию Юлии был опубликован в Telegram-канале Baza 4 июля. В нем говорилось, что женщина «просит милостыню и питается на подаяния». Мать Юлии отказалась помогать дочери. «Она взрослый человек, и пусть решает свои проблемы сама. И так из-за ее кредитов нам названивают коллекторы», — сказала она.

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      Сергей Грехов
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