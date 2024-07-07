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01:26, 7 июля 2024Мир

Американский ведущий признался в получении подготовленных вопросов для Байдена

Ведущий Ингрэм сообщил, что Белый дом предоставил ему вопросы для Байдена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ведущий радиостанции Civic Media Эрл Ингрэм признался, что получил от Белого дома список заранее подготовленных вопросов, которые ему следовало задать президенту США Джо Байдену во время интервью. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Да, мне были даны вопросы для Байдена», — подтвердил он. Ингрэм указал, что команда американского лидера предоставила ему список из пяти вопросов, но он озвучил четыре из них.

«У меня не было шанса спросить его обо всех вещах, которые я хотел», — посетовал ведущий.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом заранее подготовил вопросы для журналистов, которые брали интервью у Байдена. По меньшей мере двое интервьюеров признались, что получили такой список.

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      Маргарита Пименова
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