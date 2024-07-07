Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 7 июля 2024Мир

Американцы вышли к Белому дому на митинг против НАТО

Активисты вышли на митинг против НАТО возле Белого дома в Вашингтоне

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сотни активистов объединения No to NATO вышли на митинг против политики Североатлантического альянса (НАТО) и проведения саммита военного блока. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что демонстранты прошли от Макферсон-сквера до Лафайет-сквера и остановились напротив Белого дома. В руках они держали плакаты с призывами отказаться от НАТО, распустить объединение. Некоторые из активистов скандировали кричалки в поддержку Палестины.

Ранее экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть. Он добавил, что сейчас страны — члены альянса недоумевают и не знают, что предпринять.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

      Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

      Причины отказа Зеленского от стамбульских соглашений раскрыли

      В Запорожской области больницы перешли на резервное электроснабжение

      Французский политик назвал Макрона и левых недемократичными

      Американцы вышли к Белому дому на митинг против НАТО

      Демократы призвали Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице

      Стал известен процент явки во втором туре парламентских выборов во Франции

      Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

      Коалиция левых партий заявила о готовности сформировать правительство во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше